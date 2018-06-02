لم تكن الطالبة الجامعية قبس عمر تتوقع أن رحلتها في حافلة عامة برفقة شقيقها، ستنتهي نهاية درامية، حين تعدى عليها متحرش لفظيا وجسديا، ما دفعها للدفاع عن نفسها والاشتباك مع الجاني. ولم تتوان إحدى محاكم الخرطوم في إدانة المتحرش والحكم عليه بالسجن 6 أشهر وجلده 75 جلدة وغرامة ألف جنيه، وفي حالة عدم الدفع سترتفع فترة السجن إلى 9 أشهر. وعتبت قبس على صمت من كانوا شهودا على واقعة التحرش، ومحاولة إثنائها عن ملاحقة المتحرش الذي اندس وسط العابرين محاولا الإفلات بجرمه، غير أنها بمعاونة آخرين لحقت به وسلمته للشرطة.ووصفت أوساط سودانية الحكم بالمشهود في حياة عشرات الفتيات السودانيات اللاتي يتعرضن للمضايقات في الشوارع والمركبات العامة. فيما جاء الحكم متزامنا مع إصدار قانون مكافحة التحرش في السعودية، الذي قوبل بارتياح واسع في أوساط النساء، وعلقت قبس على صفحتها في فيسبوك قائلة: «نشرت قصتي على نطاق واسع لكي تكون إلهاما لكل فتاة تتعرض لأسوأ أنواع التحرش، ولا تستطيع استرداد حقها خوفا من نظرة الناس.. حقك تحرسوا وتقلعوا».