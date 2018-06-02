تختتم منافسات البطولة الرمضانية الدولية على كأس رئيس الهيئة العامة للرياضة اليوم (السبت) عندما يلتقي فريقا مكة وجدة عند الساعة الـ11 مساء في المباراة التي ستقام على الملعب الرديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، وسيعلق على أحداث سير المباراة المعلق بلال علام، وسيطل الزميلان المراسلان خالد العرافة وعبدالعزيز الجميعة لإجراء اللقاءات الإعلامية مع اللاعبين والضيوف الحاضرين، وسينطلق الاستديو التحليلي عند الساعة 10.30 الذي سيقدمه الزميل عمر المقري.وكان فريق مكة صعد إلى المباراة النهائية بعد تجاوزه نظيره اليمن بهدفين دون مقابل أحرزهما نواف الصبحي وعبدالرحمن الزهراني، في مباراة قدم فيها نجوم مكة أداء كبيرا جداً سيطروا على معظم مجريات اللقاء.أما على صعيد فريق جدة الذي وصل إلى المباراة النهائية بصعوبة كبيرة بعد تجاوزه نظيره القصيم بهدف دون مقابل سجله عثمان محمد الحاج.وستكون مباراة اليوم أشبه بديربي المنطقة الغربية بين مكة وجدة، إذ يمتلك الفريقان نجوما مميزين لهم أسماؤهم ومكانتهم سواء بتمثيلهم لعدد من الأندية أو على صعيد دورات الأحياء التي تقام في المملكة.ومن المتوقع أن تشهد مدرجات الملعب الرديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية تواجد عدد كبير من الجماهير الرياضية ونجوم رياضة كرة القدم السعوديين والعرب، كذلك الحال حضور متوقع للمدرج الخاص للعائلات، وتأتي هذه البطولة في إطار الفعاليات الرياضية المتنوعة التي تنظمها الهيئة العامة للرياضة لتعزيز ممارسة الرياضة وإثراء الرياضة بين أوساط المجتمع، إذ تحظى هذه البطولة أسوة بكافة الفعاليات الرياضية المختلفة باهتمام ومتابعة ودعم من رئيس مجلس إدارة الهيئة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.