شارك نجوم الفن والرياضة في مباراة استعراضية مساء أمس الأول (الخميس) أقيمت على ملعب فاير بول بشارع الأمير سلطان بجدة، وتأتي المباراة الاستعراضية في إطار دعم لاعبي المنتخب السعودي الذي يستعد لمونديال روسيا 2018، بهاشتاق «معكم يالأخضر»، وشهدت المباراة كرنفالا رياضيا شاركت فيه جمعية الأطفال الأيتام، ومن أبرز نجوم الفن والرياضة الذين شاركوا: الفنانون عبادي الجوهر، وعبدالله رشاد، وعبدالفتاح الجريني، والشاعر والملحن الغنائي وسيم باسعد، وحسين عبدالغني، وسعيد العويران، ومحمد شليه، ومحمد المترو، ومناف أبوشقير، وصالح الصقري، وناصر الشمراني، وخالد قهوجي، ومبروك زايد، وطلال المشعل، وطارق كيال، ونايف القاضي، وإبراهيم السويد، ووجدي الطويل، والحكم الدولي السابق خليل جلال، والإعلامي جمال عارف، والمعلق الرياضي غازي صدقة، وعدد من نجوم السوشل ميديا.من جانبه، شكر الشاعر والملحن الغنائي وسيم باسعد شركة كواليتي، والبرنس للثياب على دعمهما وإسهامهما في إنجاح المباراة الاستعراضية التي تأتي دعما للاعبي الأخضر السعودي قبل انطلاقة مونديال روسيا القادم، مشيدا بجميع نجوم الفن والرياضة والسوشل ميديا لمشاركتهم الفعالة في هذه المناسبة التي تجسد الحملة الوطنية لدعم منتخبنا في نهائيات كأس العالم القادمة.