اضطرت إدارة النادي الأهلي إلى فتح ملفات بديلة للاعب الدولي الجزائري هلال سوداني، الذي فاجأ إدارة النادي بمطالبات مالية جديدة وغريبة توحي بعدم رغبته في الانضمام للنادي الأهلي على رغم وصول موافقة ناديه الكرواتي بعد الاتفاق بين إدارتي الناديين الأهلي وديناموزغرب على كافة الأمور المالية، وذلك بعد أخذ موافقة اللاعب من قبل الأهلاويين، إلا أن اللاعب بعد ذلك عاد ليطلب مبالغ مادية إضافية، والتأخر في الرد، إذ تشير المصادر إلى أن لديه عددا من العروض الإنجليزية، وكذلك الصينية، وهي على الأرجح قد تكون سبب مماطلته في الرد للأهلاويين.من جانب آخر، علمت مصادر «عكاظ» أن الإدارة الحالية قد أغلقت بنسبة كبيرة ملف اللاعب المحلي وعدم مفاوضة أي لاعب في الوقت الحالي بسبب الاكتفاء لدى الفريق بعد تقيلص القائمة وعدم وجود لاعبين متاحين، إلى جانب مبالغة معظم الأندية في المطالبات من أجل التخلي عن لاعبيها، وآخرهم الخبراني، الذي علمت المصادر بأن إدارة القادسية قد طلبت مبلغاً تجاوز الـ15 مليون ريال من أجل التخلي عنه، وهو ما اعتبره الأهلاويون مبالغاً فيه.ومن المنتظر أيضاً أن يكون هناك بعض المحاولات في مقايضة أحد اللاعبين المعارين العام الماضي بلاعب يحتاجه الفريق في إحدى خاناته.كما علمت «عكاظ» عبر مصادرها الخاصة أن عبدالله السعيد مستمر مع الفريق الاهلاوي ، وذلك بموجب العقد الرسمي الذي وقعه مع مدير الاحتراف السابق في النادي الأهلي أحمد بامعوضه قبل عدة أيام، وبحسب المصادر فإن الأخبار التي أُشيعت بعودة اللاعب إلى الدوري المصري عبر بوابة الأهلي أو الزمالك غير صحيحة، وأن السعيد مستمر في جدة. وكان المصري عبدالله السعيد قد وقع عقدا مع نادي كوبيون الفنلندي لمدة شهرين في نهاية الموسم الماضي، وغادر آنذاك أحمد بامعوضه مدير الاحتراف في النادي الأهلي السعودي إلى فنلندا حيث التقى بمسؤولي نادي كوبيون وباللاعب المصري عبدالله السعيد وقام بإنهاء الصفقة مع اللاعب.يأتي ذلك إثر القضية التي أحدثها السعيد في الدوري المصري بعد توقيعه عقدين مع الأهلي المصري، والزمالك المصري، ليدخل بعدها اللاعب في جدل جماهيري كبير بين الناديين.