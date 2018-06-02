تسببت إصابة النجم الدولي المصري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح الذي تعرض لإصابة في الكتف خلال نهائي دوري أبطال أوروبا بعد اشتراكه مع «القيصر» الدولي الإسباني قائد فريق ريال مدريد سيرخيو راموس في تهديد الأخير برفقة عائلته بـ«القتل» بسبب إصابة «ابن مكة».وكانت صحيفة «cope» الإسبانية نشرت خبراً من مصادرها المقربة من راموس وعائلته أنهم قاموا بتغيير أرقام جوالاتهم الشخصية وإلغاء تطبيق «واتساب» بسبب تهديدات القتل التي وصلتهم من أرقام غريبة.ونشرت الصحيفة تفاصيل الحادثة عبر موقعها الإلكتروني، أن راموس وأقرباءه شعروا بالمعاناة جراء الرسائل الغريبة التي تأتيهم على هواتفهم الشخصية، تحديداً بعد تدخله العنيف على المصري محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا، ما دعا الأخير إلى الخروج مصاباً، وإبعاده عن أولى مباريات كأس العالم 2018 أمام أوروغواي بسبب إصابة الكتف.