أوضح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض أن رجال الأمن باشروا بلاغا من مواطن تعرض لعملية نصب من أحد الوافدين، وذلك بعد الاحتيال عليه بعرض بيع عملات نقدية أجنبية بأقل من سعر صرفها الرسمي، ومباغتته أثناء عملية تبادل العملات من مجموعة أشخاص انتحلوا صفة رجال أمن واستولوا على أمواله ومقدارها 300 ألف ريال ولاذوا بالفرار.



وكشف المتحدث أنه بمتابعة الجريمة ميدانياً تم تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم، وعددهم 4 سعوديين و3 سودانيين ونيجيري واحد، وضبط بحوزة أحدهم 700 ألف ريال وعملات أجنبية مزيفة، كما تم ضبط أدوات تستخدم في تزييف العملات النقدية، وتم إيقافهم وإشعار النيابة العامة.



وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك لتحذر المواطنين والمقيمين من الاستجابة لمثل هذه الأساليب الإجرامية التي تهدف للاستيلاء على الأموال بالباطل، كما تؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول لع نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.