أدى رئيس مركز بللسمر حسن فراج الشهري صلاة الميت بعد صلاة (الجمعة) في جامع اثنين بللسمر شمالي أبها ، على الشهيد «سعود علي أحمد الأسمري» من منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد خلال مشاركته في الذود عن حياض الوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.وشارك الشهري في تشييع جنازة الشهيد إلى مقبرة آل عبيد في بللسمر ، وعقب الدفن نقل لذوي الشهيد تعازي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد. كما نقل تعازي أمير منطقة عسير ونائبه، مؤكداً أن الشهيد نال شهادة العز والكرامة ، وقدّم روحه فداء للدين والوطن ، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.من جانبه، عبّر والد الشهيد عن فخره واعتزازه باستشهاد ابنه في ميدان الشرف والبطولة في سبيل أداء واجبهم ، مجدداً العهد والولاء والسمع والطاعة للقيادة، داعياً الله أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يُسكنه الفردوس الأعلى من الجنان.هذا وقد شارك في الصلاة والتشييع والدفن كلاً من رئيس شرطة بللسمر المكلف ورئيس الدفاع المدني بالنيابة ومدير المستشفى ومدير المرور وعدد من نواب وأعيان القبائل ببللسمر.