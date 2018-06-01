أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن السفير محمد آل جابر عن إنشاء مطار إقليمي لمحافظة مأرب اليمنية.وقال:" إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين - حفظهما الله - وبطلب من الحكومة اليمنية الشرعية سيتولى برنامج إعادة إعمار اليمن إنشاء مطار في مأرب لربطها وما جاورها بالمحافظات اليمنية ودول المنطقة لتسهيل نقل الركاب والبضائع والسياح وإنعاش الحياة الاقتصادية وخلق فرص العمل".كما أعرب السفير آل جابر عن سعادته وزملاءه في البرنامج بلقاء محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة والسلطة المحلية.وقال:" وجدت إرادة صادقة لتنمية المحافظة وثناء على جهود التحالف بقيادة المملكة لدعم الشرعية في اليمن ودور القوات المشتركة ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مأرب".من جهة أخرى قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن يرافقه محافظ محافظة مأرب يوم أمس بزيارة لجامعة إقليم سبأ، واطلع خلال الزيارة على الأقسام المختلفة للجامعة وزار المبان والكليات واستمع لشرح عن الأقسام المختلفة التي تضمها الجامعة ودورها في إرفاد سوق العمل بالكوادر المدربة.كما قام بزيارة لمستشفى مأرب، زار خلالها المرضى المنومين وتعرف على الاحتياجات التي تساعد المستشفى في القيام بعمله خدمةً للمرضى بالمحافظة.وزار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن معسكر المنطقة الخامسة بالمحافظة، حيث كان في استقباله قادة وأركان المعسكر زار خلالها الجنود المرابطين من القوات المشتركة في المعسكر قبل أن يتوجه إلى محافظة المهرة اليمنية.