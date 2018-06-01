شارك أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي في الاجتماع الدوري الثالث لمتابعة تنفيذ برنامج "مدينتي 2018"، في أمانة محافظة الأحساء.وفِي مداخلة لأمين المنطقة، قدم شكره وتقديره لأمين محافظة الأحساء على الحفاوة والاستقبال، مستعرضاً مبادرات أمانة منطقة الجوف والخطط والبرامج التي تم تنفيذها وجهود الأمانة في تحسين المشهد الحضري، ثم تحدث عن مشاركة أمانة منطقة الجوف في البرنامج وخطتها.ورافق أمين منطقة الجوف فريق العمل وقادة المبادرات بالأمانة من مهندسين وإداريين.