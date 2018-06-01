انتُخبت مصر بالإجماع لرئاسة اللجنة الفرعية لمعاهدة 1970 الخاصة بوسائل حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، للفترة من مايو 2018 إلى مايو 2019، وذلك خلال انعقاد أعمال الدورة الـ6 للجنة بمقر اليونسكو في باريس.وقال السفير المصري في فرنسا ومندوبها الدائم لدى اليونسكو إيهاب بدوي في تصريح له اليوم (الجمعة)، إن الوفد المصري لدى اليونسكو سيكثف خلال الفترة القادمة تحركاته لتنشيط أعمال هذه اللجنة وتحقيق طفرة في هذا المجال على المستوى الدولي، خصوصاً في ضوء الأهمية البالغة التي توليها مصر لاسترداد كافة القطع الأثرية التي تم تهريبها للخارج.وأضاف أن مصر تقدمت خلال الاجتماعات التحضيرية لأعمال اللجنة بعدة مقترحات تم اعتمادها خلال اليومين الماضيين، من بينها اضطلاع سكرتارية اليونسكو بتطبيق برامج تدريبية لبناء قدرات الدول في هذا المضمار، وتكثيف التعاون بين اللجنة وصالات المزادات في جميع أنحاء العالم.يذكر أن اللجنة الفرعية لمعاهدة 1970 تضم في عضويتها 18 دولة يتم انتخابها من قبل الدول الأطراف في الاتفاقية البالغ عددها 136 دولة، وكانت مصر قد تم انتخابها لعضوية اللجنة بالإجماع في مايو 2017.