هل انتهى عصر التعامل الورقي في أروقة الدوائر الحكومية؟ وماذا تعني «حكومة بلا ورق»؟. هذا ما تكشفه منصة «اعتماد» الرقمية بعد صدور الأمر بتوجيه الوزارات والأجهزة الحكومية بإيقاف التعامل الورقي المتعلق بالإجراءات والأعمال المالية، وإتمام استخدام الخدمات الإلكترونية عبر المنصة خلال 60 يوما، ما يمثل عهدا جديدا نحو «رقمنة» الأداء الحكومي، والارتقاء بعمل الأجهزة الحكومية وتحويلها إلى أجهزة تقنية ذكية قادرة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.وتأتي هذه الخطوة مكملة لسلسلة من الخطوات اتخذتها المملكة في هذا الاتجاه، والمنبثقة من رؤيتها الطموحة 2030 التي تهدف إلى تأسيس بنية تحتية رقمية قوية، تتلاءم مع التطور التكنولوجي الذي تشهده المملكة في شتى المجالات، وتتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة لبناء مدن تقنية متطورة تتسق مع روح العصر الذي نعيش فيه.من جهته، أوضح رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد الراجحي أن «التوجيه باستخدام «اعتماد» الرقمية يساهم في تسريع وتسهيل الإجراءات والمتطلبات الحكومية توفيراً للوقت والجهد وتحقيق درجة أعلى من الشفافية».وكان وزير المالية محمد الجدعان أكد أمس (الخميس) أن التوجيه منح الوزارات والأجهزة الحكومية فترة لا تتجاوز 60 يوما لإتمام استخدام الخدمات الإلكترونية عبر منصة «اعتماد» الرقمية، موضحا أن الجهات التي لا تستطيع إكمال «الإتمام» خلال الفترة المتاحة سترسل مبرراتها إلى وزارة المالية لدراستها بمشاركة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.