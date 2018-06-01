أطلقت «صحة حائل» مبادرة «حنا نجيك»، التي تأتي ضمن مجموعة من المبادرات النوعية التي تقدمها «صحة حائل»، انطلاقاً من حرصها على تسهيل الخدمة المقدمة للمرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير أقصى درجات الراحة والخصوصية لهم، من خلال إصدار البطاقات الخاصة لتخفيض أجور الإركاب والتذاكر والتسهيلات المرورية ووسائل التنقل، وذلك عبر موقع إلكتروني يتم من خلاله استقبال الطلبات لإصدار البطاقات في مدة عمل لاتتجاوز 24 ساعة فقط، ليتم إرسالها للمستفيد عن طريق العنوان الوطني لدى البريد السعودي دون الحاجة إلى مراجعة المركز.كما توفر الخدمة ميزة تجديد البطاقات في حال انتهاء صلاحيتها، وذلك اختصاراً للوقت وتوفيراً للجهد على ذوي الاحتياجات الخاصة تقديراً لظروفهم وخصوصيتهم.وكان مركز عبدالكريم المعجل للتأهيل الطبي بمستشفى الملك خالد قد افتتح الشهر الماضي، ويضم بعد التطوير 36 غرفة علاجية (رجال)، و20 غرفة علاجية (نساء)، مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات التي تستطيع تقديم الخدمة لـ 112 مريضاً خلال ساعة، حيث يحتوي المركز على صالة تمارين للرجال تتسع لـ15 مريضاً، وصالة أخرى للنساء تتسع لـ10 مريضات، كما أن المركز يشتمل على غرف كشف وعلاج وورش للأطراف الصناعية والعلاج الوظيفي والطب الطبيعي.من جانب آخر، دشنت «صحة حائل» أخيراً العيادات المتنقلة، التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية كخدمات الكشف على الأمراض ومتابعة الأمراض المزمنة وصحة الأسنان، ومتابعة صحة الطفل السليم والتطعيمات، ومحطة للتثقيف الصحي مع الخدمات المساندة مثل الأشعة والمختبر، وعيادة الطب العام، وعيادة الأسنان، ومحطة الفرز، ومحطة التثقيف الصحي، والطفل السليم، والمختبر، والأشعة (السينية، والصوتية).وقالت «صحة حائل» على لسان متحدثها الرسمي عارف الغازي: «إن العيادات المتنقلة تمثل أحد أنجح الوسائل المتبعة حديثاً لمواجهة تحديات الأحتياجات الصحية وتغيراتها المستمرة، حيث تهدف إلى الوصول للتجمعات السكانية الطرفية البعيدة عن المنشآت الصحية».وأشارت أن عدد العيادات المتنقلة للمرحلة الأولى 10 عيادات متنقلة، وعدد التجمعات السكانية الطرفية المستهدفة بالمرحلة الأولى حوالي 100 تجمع سكاني.كما تدعم العيادة شمولية تقديم الخدمات الصحية لجميع الفئات المستهدفة بتغطيتها للتجمعات السكانية الطرفية.