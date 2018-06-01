شهدت محافظة محايل عسير عصر اليوم (الجمعة) أمطاراً غزيرة وصواعق رعدية ورياح شديدة، اقتلعت الهناقر وواجهات بعض المحلات وبعض أعمدة الكهرباء.وشملت الأمطار أجزاء من صناعية المحافظة وبعض الأحياء، واستنفرت الجهات ذات العلاقة، وسط متابعة مستمرة من وكيل محافظة محايل علي بن إبراهيم الفلقي، الذي وجه بتقديم كافة أوجه العون والمساعدة، فيما لم تسجل حوادث غرق أو احتجازات.وأكد الناطق الإعلامي بالدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد العاصمي، أن أجزاءاً من محافظة محايل شهدت أمطاراً غزيرة مصحوبة برياح شديدة، مشدداً على ضرورة اتباع تعليمات الدفاع المدني.