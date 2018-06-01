رافقت عدسة وكالة الأنباء السعودية «واس» اليوم (الجمعة)، أول رحلة مجانية للمواطنين عبر قطار الحرمين السريع في رحلته التجريبية من المدينة المنورة إلى العاصمة المقدسة مروراً بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ.وانطلقت الرحلة بحضور وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام الدكتور نبيل العامودي وعلى متن القطار أكثر من 200 مواطن و مواطنة، حيث تعرف الجميع على محتويات المحطة قبل موعد الانطلاق التي تتضمن صالة قدوم ومغادرة، وصالة لكبار الشخصيات، بالإضافة إلى مسجد يتسع لنحو ألف مصلٍّ، ومركز للدفاع المدني، ومهبط للطائرات المروحية، وأرصفة لوقوف القطارات وانتظار الركاب، ومواقف للسيارات تبلغ طاقتها الاستيعابية نحو ألف سيارة مقسمة إلى مواقف لفترات قصيرة، وأخرى طويلة الأمد تتسع لأكثر من 690 سيارة.من جهته أوضح وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام الدكتور نبيل العامودي أن هذه الرحلات خصصت وبشكل مجاني في نهاية كل أسبوع لكافة المواطنين والمواطنات لحين التشغيل التجاري في شهر سبتمبر القادم وذلك لأهمية إشراك المجتمع في مثل هذه المشاريع، مؤكدا أن المملكة سخرت كل الإمكانات لينعم المواطن والحاج والمعتمر بأداء نسكهم بكل يسر وسهولة.ورفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لما يشهده مشروع قطار الحرمين السريع من دعم غير محدود من القيادة الرشيدة، وما تعيشه صناعة النقل العام من نقلة نوعية بفضل هذا الدعم السخي، والمتابعة والاهتمام الدائمين، لتشكل الدافع الأهم لتحقيق رؤية المملكة 2030.وعلى صعيدٍ متصل التقت «واس» بعدد من المواطنين الذي أبدوا آرائهم وتطلعاتهم خلال هذه الرحلة حيث عبر طارق القحطاني عن سعادته الكبيرة وهو يشاهد هذا الإنجاز الحضاري والوطني والذي يعمل على توفير كافة سبل الراحة للمواطن والمقيم والزائر، فيما ذكر فهد زين جعفر أن شعوره في هذا اليوم لا يوصف من خلال ذهابه إلى مكة المكرمة في إحدى وسائل النقل التي سخرتها بلادنا للجميع.وأبان محمد العتيبي أنه من خلال الرحلة الأولى له عبر قطار الحرمين أخذ انطباعاً مميزا لجميع الخدمات منذ قدومه وعبر الاستقبال الذي وجده بالابتسامة من قبل الموظفين داخل المحطة والقطار، ودعا مقبل العنزي الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها على كل ما تبذله في خدمة الإسلام والمسلمين، وقالت بدرية سلطان إن المملكة تشهد تطورا كبيرا في كافة الأصعدة الاقتصادية والخدمية والصحية والتعليمية خلال السنوات الأخيرة ومن تلك التطورات مشروع قطار الحرمين، وعبرت فاطمة محمد عن اعتزاها بهذا الإنجاز الذي يصب في خدمة زوار مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهالي المدينة وضيوفها مشيرة إلى اهتمام القيادة الرشيدة بكل ما يخدم الاسلام والمسلمين بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والذي جعل المملكة في مقدمة دول العالم في جميع المحافل والإنجازات.