بعد إخفاق اللقاءات الأوروبية الإيرانية في إنقاذ الاتفاق النووي عقب الانسحاب الأمريكي، كشف النائب الإيراني أبو الفضل بيغي أنه سيتم التصويت على 6 شروط يريد المرشد علي خامنئي فرضها على أوروبا لمنع انهيار الاتفاق، في وقت قال الأوروبيون إن فرص استمرار الاتفاق النووي تتقلص. وقال بيغي لوكالة «تسنيم» إن شروط المرشد قدمت للبرلمان بتوقيع أكثر من 100 نائب كمشروع قرار للتصويت عليه لتحويله قانونا.وينص مشروع القرار على أن يتعهد نظام الملالي خلال مفاوضاته مع موقعي الاتفاق بالحصول على 6 ضمانات: إصدار بيان في مجلس الأمن يدين نكث أمريكا لالتزاماتها، عدم بحث المسائل المتعلقة بالصواريخ والقضايا الإقليمية الإيرانية، 3 - ضمان شراء النفط من إيران، إلزام المصارف الأوروبية باستلام ودفع الأصول والأموال المترتبة على التجارة الحكومية والخاصة، مواجهة أي نوع من أنواع العقوبات على إيران، وحق استئناف الأنشطة النووية المعلقة في حال الإبطاء في تطبيق أي من الشروط السابقة.فيما نقلت وسائل إعلام ألمانية أن الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) والتي تقود المحادثات من أجل البقاء في الاتفاق النووي مع إيران، تشعر بقلق جدي من فشل التوصل إلى نتائج مطلوبة.وكانت صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية نقلت في عدد (الثلاثاء) الماضي عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم: إن البنوك الكبرى في الاتحاد الأوروبي تخشى التعامل مع المصارف الإيرانية خوفا من الوقوع في فخ «تمويل الإرهاب» والتعرض للعقوبات الأمريكية.ومع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي واستئناف العقوبات، أعلنت أكبر 10 شركات عملاقة في مجال النفط والغاز والشحن والاستثمارات انسحابها من إيران.