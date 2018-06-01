أدى وكيل إمارة منطقة الجوف الدكتور حامد بن مالح الشمري، وعدد من مديري الإدارات الحكومية والقيادات الأمنية وجمع من الأهالي صلاة الميت على الشهيد العريف عبدالمجيد بن حنيف الرويلي بعد صلاة الجمعة وذلك في جامع العقل بمدينة سكاكا، الذي استشهد في الحد الجنوبي دفاعًا عن الدين والوطن .وقدم وكيل إمارة منطقة الجوف تعازيه لأسرة الشهيد الرويلي ، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يتقبله في الشهداء .وكان وكيل الإمارة الدكتور حامد الشمري قد استقبل قبل في وقت لاحق اليوم بمطار الجوف وجمع من الأهالي وذوي الشهيد جثمان الشهيد الرويلي رحمه الله .