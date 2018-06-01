أشاد مدير عام منظمة العمل الدولية السيد غاي رايدر، بجهود المملكة في إصدار نظام خاص بمكافحة التحرش، وقال خلال لقائه وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص أمس (الخميس) على هامش اجتماعات مؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جنيف: «إن منظمة العمل الدولية ترغب في التعرف على تجربة المملكة في سنّ نظام مكافحة التحرش والجوانب المتعلقة بضبط التحرش في عالم العمل».وشهد اللقاء، توقيع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اتفاقية برنامج عمل مع منظمة العمل الدولية لتطوير قدرات الوزارة، من خلال برامج بالتعاون مع خبراء المنظمة في ثلاثة محاور رئيسية هي: تمكين عمل المرأة، وإعداد سياسة وطنية حول التمييز في الاستخدام والمهنة، ومكافحة عمل الأطفال وإجراءات القضاء عليه، وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات المنظمة الفنية في تلك المجالات، لدعم تحقيق مستهدفات الوزارة في رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني المنبثق منها.وأطلع وزير العمل والتنمية الاجتماعية، مدير عام المنظمة على التطور الذي تشهده المملكة لتحقيق مستهدفات الرؤية، في دعم عمل المرأة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا وزيادة مساهمتها في سوق العمل، وكذلك مسيرة منتدى الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة في المملكة خلال الدورات الماضية، كما تناقش معاليه مع مدير عام المنظمة حول عدد من مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.من جهته أشار المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد غاي رايدر، إلى أن برنامج التعاون يمثل خطوة مهمة بين المنظمة والوزارة وسيسهم في تعزيز الشراكة بينهما، مشيدًا بجهود المملكة في دعم مشاركة المرأة في سوق العمل، وفي توفير العمل اللائق للباحثين عن العمل.حضر اللقاء، نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، وسفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل، والأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا التويجري، والمشرف العام على وكالة الوزارة للشؤون العمالية الدولية الدكتور عبدالعزيز العمرو، ومدير المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية للدول العربية ربا جرادات.