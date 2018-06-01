رعى مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، مساء أمس (الخميس)، حفل تخريج الدفعة السادسة من خريجي فرع الجامعة بمحافظتي ينبع وبدر في مختلف التخصصات، بحضور محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، وعدد من المسؤولين ومدراء الدوائر الحكومية بالمحافظة.وبدء الحفل بالسلام الملكي ثم مسيرة الخريجين ثم القرآن الكريم، بعد ذلك كلمة عميد القبول والتسجيل بينبع الدكتور زهير المالكي، رحب فيها بمدير الجامعة والمسؤولين، مشيراً إلى أن تخريج هذه الدفعة من طلبة الجامعة في فرع ينبع وبدر وهو امتداد للدعم التي تلقاه الجامعة من حكومة خادم الحرمين الشريفين.وأوضح المالكي، أن المجموع الإجمالي للخريجين في فرعي جامعة طيبة بمحافظتي ينبع وبدر للفصل الدراسي الأول والثاني والمتوقع تخرجهم من الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي الحالي بلغ 1676 طالباً وطالبة، مباركاً للطلاب وأولياء أمورهم هذا التخرج، تلى ذلك قصيدة ترحيبية للطالب ممدوح البلوي، ثم كلمة الخريجين ألقاها الخريج ماجد القحطاني من كلية الهندسه، ثم فيلم وثائقي عن انجازات فرع الجامعة بينبع.عقب ذلك، ألقى مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني كلمة قال فيها: "إن حفل التخرج هي لحظة سعيدة نُهدي من خلالها الوطن كوكبة من أبناءه بعد أن نهلوا من العلم والمعرفة وطوروا قدراتهم ومعارفهم، والجامعة قد بذلت الجهود لتهيئة هؤلاء الخريجين لحياتهم العملية والعلمية مستقبلاً".وأضاف: "على الخريجين القيام بواجباتهم تجاه قيادتهم الرشيدة ووطنهم والمحافظة على اللحمة الوطنية والسمع والطاعة لولاة الأمر".وأكد أن الجامعة سوف تطلق خلال العام الدراسي القادم 1439/1440 هـ برنامج التغذية الإكلينيكية بكلية العلوم الطبية التطبيقية بفرع الجامعة بينبع.وفي ختام كلمته، أعرب عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، على ما يولونه من دعم واهتمام لمسيرة التعليم ودعم الطلبة، كما شكر أمير منطقة المدينة المنورة ونائبه لدعمهما جامعة طيبة لتكون منارة علمية، لافتاً إلى أن أمير المنطقة يوجه جامعة طيبة دائماً بالاهتمام بفروع الجامعة وتزويدها بالتخصصات المناسبة التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل ومستقبل تلك المحافظات، بعد ذلك تم تكريم الخريجين.