وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الخامس عشر من رمضان 515 وجبة إفطار صائم في مدينة تعز بمحافظة تعز، تستهدف المرضى في مستشفيات المدينة.ويأتي التوزيع في إطار مشروع توزيع 264.080 ألف وجبة إفطار صائم تستهدف 13 محافظة يمنية هي عدن، مأرب، شبوة، المهرة، الجوف، حضرموت، الحديدة، البيضاء، أبين، تعز، لحج، الضالع، صنعاء.وفي شبوة وزع المركز لليوم الخامس عشر من رمضان 1754 وجبة إفطار صائم في مديريات عتق وحبان وميفعة ، تستهدف 1328 نازحًا و68 من ذوي الاحتياجات الخاصة و358 مريضًا في المستشفيات.كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الخامس عشر من رمضان وجبات إفطار صائم على 833 نازح في مدينة عدن.وفي مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم الخامس عشر من رمضان 868 وجبة إفطار صائم تستهدف 817 نازحًا و 50 مريضًا في مستشفيات المديرية.كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الخامس عشر من رمضان 748 وجبة إفطار صائم في مدينة الضالع ومديرية قعطبة بمحافظة الضالع تستهدف 193 نازحًا و 555 مريضًا في المستشفيات.وفي لحج وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الخامس عشر من رمضان 1400 وجبة إفطار صائم في مديريتي تبن والحوطة، تستهدف 740 نازحًا و 190 من ذوي الاحتياجات الخاصة و470 مريضًا في مستشفيات المديريتين.ويأتي التوزيع في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية المتنوعة التي يقدمها المركز خدمة للأشقاء.وفي حضرموت وزع المركز لليوم الخامس عشر من رمضان 3954 وجبة إفطار صائم في مديريات المكلا والشحر وغيل باوزير وتريم وسيئون والقطن ودوعن والعبر، تستهدف 1194 نازحًا و 2620 مريضًا في مستشفيات المديريات و40 من ذوي الاحتياجات الخاصة و 100 طالب.