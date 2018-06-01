أدى محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، وعدد من منسوبي القوات المسلحة والجهات الحكومية بالمحافظة وجموع المصلين، اليوم (الجمعة) بجامع العباس الصلاة على تركي مهدي السفياني، الذي استشهد بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.ونقل محافظ الطائف تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتعازي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز لذوي الشهيد، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جانبهم، عبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه، مجددين العهد بالولاء والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.