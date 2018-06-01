شيع أهالي محافظة الخرمة الشهيد عبدالله بن مشاري السبيعي، بحضور ومشاركة من مدير عام المرور في المملكة اللواء محمد البسامي، وعدد من القيادات الأمنية والمدنية، ومحافظ الخرمة المكلف مطلق السبيعي، حيث أديت على الفقيد صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة في جامع الملك عبدالعزيز، حيث ووري جثمانه الثرى في مقبرة حوقان.ونقل البسامي تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وتعازي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، إلى ذوي الشهيد، مؤكداً أنه لا يوجد أشرف للإنسان من أن يكون شهيداً وهو يؤدي واجبه تجاه وطنه.وأكد أن المصاب واحد، وأن من واجباته كمسؤول وبتكليف من ولاة الأمر المشاركة في استقبال التعازي في شهيد الوطن عبدالله بن مشاري السبيعي، مؤكدا أن المصاب مصاب الجميع.من جهته، نقل محافظ الخرمة المكلف مطلق السبيعي تعازي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير عبدالله بن بندر إلى ذوي الشهيد، الذين عبروا عن اعتزازهم بشهادة ابنهم مثمنين اهتمام القيادة الرشيدة بأبناء هذا الوطن الغالي.