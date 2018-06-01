في أمسية رمضانية، كرم حكام كرة السلة في المنطقة الغربية، حكم كرة السلة محمد حلمي بمناسبة تقاعد، بعد مشوار طويل في اللعبة لاعبا وإداريا في نادي جدة، ومن ثم حكما للعبة على امتداد أكثر من 40 عاما قدم خلالها الكثير للعبة.وقدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد الشكر والتقدير للحكم محمد حلمي على كل ما قدمه، للعبة، كما قدم شكره وتقديره لحكام المنطقة الغربية على البادرة غير المستغربة.بدوره، قدم الحكم محمد حلمي الشكر والتقدير لحكام المنطقة الغربية على هذا التكريم غير المستغرب منهم.