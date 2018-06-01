زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية المشرف العام على برنامج إعادة الأعمار في اليمن محمد آل جابر، محافظة المهرة، والتقى محافظ المهرة راجح باكريت وناقش معه أهم حاجات المحافظة من الخدمات وآلية تنفيذ المشاريع التنموية، إضافة إلى الأضرار التي تسبب بها إعصار «مكونو».وخلال اللقاء الذي حضره وزير الأشغال العامة والطرق نائب رئيس لجنة التنسيق المهندس معين عبدالملك، ووكيل وزارة الصحة العامة الدكتور شوقي الشرجبي، أوضح السفير آل جابر أن برنامج إعادة الإعمار في اليمن، يهدف إلى تلمس الحاجات الأساسية المرتبطة بحياة المواطنين، بما يساهم في تنمية اليمن، بتضافر الجهود والانطلاق نحو البناء والتنمية.وقال «سيتم دعم المحافظة بالمشتقات النفطية لكي يستفيد منها أهالي المحافظة، وسنعمل على تعزيز مستوى الخدمات الأساسية من الكهرباء والمياه والصحة».وكان السفير آل جابر وصل إلى مطار الغيظة الدولي بالمهرة برفقة فريق من المهندسين والفنيين والمستشارين في إطار برنامج إعادة الأعمار في اليمن.من جهة ثانية، زار السفير آل جابر، والوزير معين عبدالملك ومحافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، وقائد قوات التحالف العربي العميد الركن علي العنزي، هيئة مستشفى مأرب العام ومركز الأطراف فيها، وجامعة إقليم سبأ.وأستمع السفير والوزير خلال زيارتهما للمستشفى من وكيل وزارة الصحة الدكتور شوقي الشرجبي ورئيس الهيئة الدكتور محمد القباطي، إلى شرح حول ما تقدمه هيئة مستشفى مأرب من خدمات طبية وصحية، سواء للمواطنين أو جرحى الجيش اليمني والمقاومة، والحاجات الضرورية للارتقاء بالهيئة وخدماتها، ومنها تأهيل الكادر الطبي والصحي العامل فيها.عقب ذلك، اطلع آل جابر ومرافقوه على الخدمات التي يقدمها مركز الأطراف الاصطناعية في الهيئة والذي تم إنشاؤه بتمويل من مركز الملك سلمان لفاقدي الأطراف سواء العلوية أو السفلية والمراحل التي تمر بها صناعة الأطراف.كما زار السفير آل جابر ووزير الأشغال جامعة إقليم سبأ، حيث استمعا من رئيس الجامعة الدكتور محمد حمود القدسي ونوابه وهيئة رئاسة الجامعة إلى شرح عن نشأة الجامعة التي صدر قرار إنشائها في 2016 بعد أن كانت كلية منذ العام 2006، والخطوات التي قفزتها الجامعة.وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعة أصبحت اليوم تضم نحو ستة آلاف طالب وطالبة في 24 تخصصا موزعة على خمس كليات، وكلية أخرى تم افتتاحها هذا العام في محافظة الجوف وتضم نحو 400 طالب وطالبة، منوهاً بإقرار الجامعة فتح برنامج الدراسات العليا (الماجستير) في أربعة تخصصات، وخطتها لافتتاح كليات جديدة علمية في الجامعة وفي مقدمتها كليات الطب وكليات العلوم الصحية والتي تحتاج إلى بنى تحتية من أجل ذلك.واستعرض رئيس الجامعة أبرز الحاجات للجامعة من بنى تحتية في الأرضية الجديدة المخصصة لها والكليات التي تحتاج إنشاءها إلى جانب حاجتها من القاعات ودعم برامجها التعليمية والتأهيلية.رافقهم خلال الزيارات، وكيل وزارة الداخلية اليمنية اللواء أحمد سالم بن عبود الشريف ووكيل وزارة الصحة الدكتور شوقي الشرجبي ووكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح.