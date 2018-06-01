أعلنت إدارة الإعلام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، آلية الحصول على بطاقة الاعتماد الإعلامية (محررين، مراسلين، مصورين)، وذلك للراغبين بتغطية مباراة المنتخب الوطني الودية أمام منتخب ألمانيا، ضمن البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018.وطالبت إدارة الإعلام في اتحاد القدم، بإرسال الطلبات إلى البريد الإلكتروني (media@saff.com.sa)، متضمنة المعلومات التالية: (الاسم باللغة الإنجليزية والمهنة، اسم المؤسسة الإعلامية، صورة شخصية «4×3سم»، صورة جواز السفر، البريد الإلكتروني ورقم الجوال).وأوضحت أن آخر موعد لتسلم طلبات الاعتماد 3 من شهر يونيو الجاري.