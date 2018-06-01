أدى رئيس المحكمة الدستورية العليا الباكستانية القاضي المتقاعد ناصر الملك اليوم اليمين الدستورية ليتولى رسمياً مهمات منصبه كرئيس للحكومة الانتقالية في باكستان.وجرت مراسم أداء اليمين على يد الرئيس الباكستاني ممنون حسين في القصر الرئاسي بإسلام آباد بحضور عدد من القيادات السياسية والعسكرية.وجاء هذا التطور بعد أن أنهت الحكومة الباكستانية المنتخبة الليلة الماضية ولايتها الدستورية الممتدة على خمس سنوات.وكان رئيس الوزراء في الحكومة المنتهية ولايتها شاهد خاقان عباسي قد أعلن قبل أيام عن اتفاق الحكومة وباقي الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان على تعيين ناصر الملك رئيساً للحكومة الانتقالية التي ستشرف على عقد الانتخابات العامة المزمع إجراؤها في 25 من شهر يوليو القادم.