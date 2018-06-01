كشف وزير الخارجية اليمني الجديد، خالد اليماني، إن ‏المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة لابد أن ‏يكون الوحيد نحو إحلال السلام وإنهاء الانقلاب ‏واستعادة الدولة في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث ‏المتوافق عليها للحل.‏وأكد اليماني خلال لقائه في مدينة الرياض وكيل ‏وزارة الخارجية الفرنسية لشؤون الشرق الأوسط ‏وشمال إفريقيا جيروم بونافونت، أن خيار السلام ‏والتسوية السياسية الهادفة لتحقيق سلام عادل ودائم في ‏اليمن هو خيار الحكومة الشرعية المبدئي.‏ونوه بالموقف الفرنسي الثابت من الأزمة ‏في اليمن والدعم والتأييد الفرنسي للحكومة الشرعية ‏من خلال دورها كدولة عضو في مجلس الأمن وضمن ‏مجموعة الـدول الـ18 الراعية للتسوية السياسية ‏السلمية في اليمن.‏وثمن وزير الخارجية اليمني، الترتيبات الجارية للإعداد ‏للمؤتمر الإنساني حول اليمن المقرر إقامته في باريس ‏نهاية شهر يونيو.‏من جانبه، أكد المسؤول الفرنسي، وفقا لوكالة الأنباء ‏اليمنية الرسمية على الموقف الرسمي الداعم للحكومة ‏الشرعية اليمنية في استعادة الدولة وإحلال الامن ‏والاستقرار، معربا عن أمله أن تنتهي الحرب الدائرة ‏بأقرب وقت وأن تتوقف المعاناة الإنسانية للشعب ‏اليمني.‏