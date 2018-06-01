«عكاظ» (الرياض)كشف وزير الخارجية اليمني الجديد، خالد اليماني، إن المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة لابد أن يكون الوحيد نحو إحلال السلام وإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث المتوافق عليها للحل.
وأكد اليماني خلال لقائه في مدينة الرياض وكيل وزارة الخارجية الفرنسية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيروم بونافونت، أن خيار السلام والتسوية السياسية الهادفة لتحقيق سلام عادل ودائم في اليمن هو خيار الحكومة الشرعية المبدئي.
ونوه بالموقف الفرنسي الثابت من الأزمة في اليمن والدعم والتأييد الفرنسي للحكومة الشرعية من خلال دورها كدولة عضو في مجلس الأمن وضمن مجموعة الـدول الـ18 الراعية للتسوية السياسية السلمية في اليمن.
وثمن وزير الخارجية اليمني، الترتيبات الجارية للإعداد للمؤتمر الإنساني حول اليمن المقرر إقامته في باريس نهاية شهر يونيو.
من جانبه، أكد المسؤول الفرنسي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية على الموقف الرسمي الداعم للحكومة الشرعية اليمنية في استعادة الدولة وإحلال الامن والاستقرار، معربا عن أمله أن تنتهي الحرب الدائرة بأقرب وقت وأن تتوقف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.