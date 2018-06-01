اعتمد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، إعداد الدليل الإرشادي للسلامة والصحة المهنية، الذي عكفت على إنجازه الإدارة العامة للخدمات المشتركة بالوزارة، وذلك في إطار البرامج التطويرية ورفع الأداء المهني.وأوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سلميان مشاط، أن الدليل الذي يعد الأول من نوعه، يأتي انسجاماً مع الخطط الإستراتيجية التي تلقى كل الدعم من وزير الحج والعمرة، وتكاتف مجهودات مختلف الإدارات العاملة في الوزارة التي تتخذ من التطوير والإنجاز المميز لغة للأعمال التي تقوم بها والمهمات التي تؤديها.بدوره، أفاد المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للخدمات المشتركة المهندس عبداللطيف بن حمزه سنان بأن الدليل الإرشادي للسلامة والصحة المهنية، ينطلق من حرص وزارة الحج والعمرة على أهمية السلامة والصحة المهنية، حيث تم تدشينه على البوابة الرئيسة للوزارة ويحمل شعار «وزارة آمنة بلا حوادث».