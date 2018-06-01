تواصل الصين تحقيق الاستفادة القصوى من وسائل التواصل الاجتماعي من خلال طرح العديد من الخدمات وإتاحة استخدامها من قبل السكان في المعاملات الرسمية.حيث أفاد موقع «Business Insider» بأن الأزواج في الصين سيتمكنون من تقديم طلب الطلاق من خلال تطبيق «ماسنجر» معروف.فقد أضاف تطبيق الماسنجر الأشهر في الصين «WeChat»، خدمة الطلاق للسكان. وسيتمكن الأزواج من تقديم طلب لبدء إجراءات الطلاق دون الخروج من التطبيق.وتمت إضافة زر «زواج» في التطبيق، وينتقل المستخدم من خلال النقر عليه إلى استمارة الطلاق.ويجب على المستخدم إدخال بياناته الشخصية وبيانات زوجه وإرسالها. ويحدد التطبيق بعد ذلك تاريخ النظر في القضية والمحكمة، التي يجب الذهاب إليها مع الزوج أو الزوجة.ويتم اختبار هذه الخاصية حاليا في مقاطعة قوانغدونغ، لكن جميع سكان الصين سيتمكنون في القريب العاجل من الطلاق عبر «WeChat».