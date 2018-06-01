نظمت الهيئة العامة للثقافة، بالتعاون مع النادي المنطقة الشرقية الأدبي أمس الأول، أمسية تراثية للأطفال، تضمنت العديد من الفقرات الثقافية، وذلك في إطار فعاليات رمضان الثقافية.وتضمن برنامج الأمسية مسابقات للصغار، وعرض فيديو عن عادات وتقاليد أهل الخليج وخصوصا المملكة العربية السعودية في شهر رمضان المبارك، ومنها إعلان دخول شهر رمضان، ورؤية الهلال، وإطلاق المدفع إعلانا بدخول الشهر.واستمع الحضور خلال الأمسية إلى حكايات الجدة وبخاصة الصغار الذين كانوا يتقلدون الزي الشعبي ويتحلقون حول الجدة، عن عادات أهالي السعودية في الماضي.