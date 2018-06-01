بإيعاز من الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وجه رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي، وزراء الصناعة والتجارة والتموين والمالية والطاقة والثروة المعدنية، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، بعقد اجتماع للجنة تسعير المشتقات النفطية ومجلس مفوضي الهيئة، وتوجيههم لوقف قرارات تعديل تعرفة المحروقات والكهرباء لشهر يونيو الجاري، والمتخذ من قبل لجنة تسعير المحروقات ومجلس الهيئة والبالغة تكلفته على الخزينة 16 مليون دينار أردني.وقال رئيس الوزراء في كتاب وجهه للوزراء إنه وبإيعاز من الملك يوقف العمل بقرار لجنة تسعير المحروقات نظرا للظروف الاقتصادية في شهر رمضان المبارك على الرغم من ارتفاع أسعار النفط عالميا وبمعدل كبير بعد أن وصل معدل سعر برميل النفط 77 دولارا في شهر مايو الماضي.يشار إلى أن لجنة تسعير المحروقات تصدر قرارها بتعرفة شهرية منذ العام 2008 وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الصناعة والتجارة والمالية والطاقة والثروة المعدنية وشركة الكهرباء الوطنية ورئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب كمراقب.