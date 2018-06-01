أعلنت النيابة الفدرالية البلجيكية، اليوم (الجمعة)، توجيه الاتهام إلى التونسي سفيان عياري في إطار التحقيق في اعتداءات 22 مارس 2016 في بروكسل علما أنه شريك صلاح عبدالسلام ومتهم في إطار اعتداءات نوفمبر 2015 في باريس.



أوقف عياري في 18 مارس 2016 في بروكسل مع عبدالسلام ووجهت إليه (الخميس) تهمة «المشاركة في أنشطة مجموعة إرهابية» وفق ما أفادت النيابة في بيان.



وعياري البالغ من العمر 24 عاما مسجون في بلجيكا وأدين في ابريل مع عبدالسلام وحكم عليهما بالسجن 20 عاماً لمشاركتهما في إطلاق النار على الشرطة في 15 مارس 2016 في بروكسل.



وأصيب أربعة رجال شرطة في الاشتباك الذي جرى بعد مداهمة عدة مخابئ للمتشددين الذين ارتكب عدد منهم بعدها بأيام اعتداءات بروكسل التي أودت بحياة 32 شخصا وتبناها تنظيم "داعش" مثلما تبنى اعتداءات باريس.



ويشتبه المحققون في مشاركة عياري الذي قاتل في صفوف التنظيم في التخطيط للاعتداء على مطار امستردام-شيبول. هذا الاعتداء كانت تعد له الخلية المنفذة لهجمات باريس التي أودت بحياة 130 شخصا.



وقالت الصحافة البلجيكية أن توجيه التهمة إلى عياري يمهد لاتهام عبد السلام في القضية نفسها.



وقالت النيابة إن عياري هو المتهم التاسع في اعتداءي 22 مارس. ومن بين المتهمين الآخرين ستة في الحجز الاحترازي بينهم محمد عبريني وأسامة كريم الموقوفين منذ أبريل 2016.