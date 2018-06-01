ذكر بيان مشترك أن الكوريتين الجنوبية والشمالية اتفقتا خلال اجتماع رفيع المستوى اليوم (الجمعة) على إجراء محادثات هذا الشهر بشأن القضايا العسكرية ولم شمل الأسر التي فرقتها الحرب الكورية.وستجرى المحادثات العسكرية يوم 14 يونيو في الجانب الشمالي من قرية بانمونجوم الحدودية في المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين البلدين.وأضاف البيان: المحادثات بشأن لم شمل الأسر التي تفرقت بسبب الحرب الكورية التي دارت من عام 1950 إلى عام 1953 وانتهت بهدنة وليس بمعاهدة سلام ستجرى يوم 22 يونيو في منتجع جبل كومجانج الواقع إلى الشمال من الحدود.