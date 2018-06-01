استقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم (الجمعة)، مع تجدد المخاوف من نشوب حرب تجارية عالمية في الوقت الذي ضغط فيه صعود الدولار والبيانات الاقتصادية الأمريكية الإيجابية على السوق.ولم يسجل الذهب تغيرا يذكر في التعاملات الفورية عند 1298.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 3:56 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض المعدن الأصفر 0.2% في العقود الأمريكية الآجلة للتسليم في يونيو إلى 1298 دولارا للأوقية. والسعر الفوري للمعدن منخفض قليلا على أساس أسبوعي.وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة تضم ست عملات رئيسية 0.1% إلى 94.117.وتولدت مخاوف من نشوب حرب تجارية بعد أن مضت الولايات المتحدة يوم الخميس قدما في فرض رسوم جمركية على واردات الألومنيوم والصلب القادمة من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي، منهية إعفاء استمر لشهرين. وردت كندا والمكسيك على ذلك القرار.في الوقت ذاته، قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من فرص الوصول سريعا إلى اتفاق يجعل كوريا الشمالية تتخلى عن أسلحتها النووية.وتسارعت وتيرة إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة خلال أبريل وواصل التضخم الارتفاع ما عزز مبررات رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.5% إلى 16.42 دولار للأوقية لكنها منخفضة 0.5% هذا الأسبوع.وارتفع البلاتين 0.6% إلى 906.60 دولار للأوقية، والبلاديوم 0.1% إلى 986 دولارا للأوقية. ويتجه المعدنان إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.