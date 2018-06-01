بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لرئيس الجمهورية الإيطالية الرئيس سيرجيو ماتاريلا، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.وأعرب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لماتاريلا، ولحكومة وشعب الجمهورية الإيطالية الصديق اطراد التقدم والازدهار.كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس الجمهورية الإيطالية الرئيس سيرجيو ماتاريلا، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.وأعرب ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لماتاريلا، ولحكومة وشعب الجمهورية الإيطالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.