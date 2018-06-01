ثمن نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القاضي بالموافقة على نظام مكافحة جريمة التحرش ودلالاته على حرص القيادة الرشيدة على المجتمع وكرامته التي كفلتها الشريعة الإسلامية.وأشار إلى أثر القرار في عموم الاحترام والتقيد بالأخلاق وكف الأذى بأشكاله كافة والحيلولة دون وقوع الكثير من التجاوزات.وأبان نائب أمير منطقة الرياض أن الهدف الأول من القرار الردع والوقاية وإيماناً بالعقوبة ونشر الأدب العام.ورفع الأمير محمد بن عبدالرحمن في ختام تصريحه الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين على متابعتهما الشاملة وحرصهما الحثيث على أمور المجتمع كافة وضمان الأمن والأدب العام وتعاليم الشريعة الإسلامية السمحة وتلمس كل ما فيه خير للوطن والمواطن والمقيم.