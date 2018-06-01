حقق الجيش اليمني تقدماً نوعياً في مركز مديرية كتاف بمحافظة صعدة المعقل الرئيسي لميليشيا الحوثي الانقلابية العميلة لإيران.ووفقاً لما أورده الموقع الرسمي للجيش «سبتمبر نت» فإن الجيش تمكن من تحرير عدد من المواقع وقطع طرق إمداد الميليشيا المؤدية إلى جبل محجوبة، ومنطقة أضياق.ونقل الموقع عن قائد محور صعدة العميد عبيد الأثله، قوله إن «إن قوات الجيش تمكنت من استعادة السيطرة التامة على وادي العطفين وعدد من المرتفعات المحيطة به، عقب مواجهات عنيفة أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 30 عنصراً من مسلحي الميليشيات الانقلابية».وأضاف أن قوات الجيش استعادت كمية من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة كانت مع الميليشيا وأسلحة أخرى وذخائر متنوعة.