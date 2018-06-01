توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الجمعة) طقساً حاراً إلى شديد الحرارة مع نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية ومحافظة الليث والقنفذة، كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية، وتبوك، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى منطقة نجران.وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.