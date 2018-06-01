وافقت الحكومة الإسبانية اليوم (الجمعة)، على بدء مهمات الحكومة الاستقلالية الكاتالونية الجديدة التي لم تعد تضم «وزراء» مسجونين أو في الخارج، الشرط الأساسي لرفع الوصاية عن المنطقة.ونُشرت لائحة السلطة التنفيذية الجديدة التي شكلها (الثلاثاء) الرئيس الكاتالوني كيم تورا في عدد الجمعة من الجريدة الرسمية لحكومة كاتالونيا، كما ذكر صحافيو وكالة «فرانس برس».ولم تنشر اللائحة إلا بموافقة الحكومة المركزية التي وضعت المنطقة تحت إشرافها المباشر بعد محاولة الانفصال الخريف الماضي.ورفضت مدريد نشر أول تشكيلة حكومية لتورا في 19 مايو لأنها كانت تشمل أربعة وزراء مسجونين أو منفيين في بلجيكا منذ إعلان الاستقلال غير المجدي في 27 أكتوبر.لكن رئيس كاتالونيا نشر (الثلاثاء) هذه التشكيلة الجديدة من دون القادة الانفصاليين الأربعة الملاحقين من قبل القضاء بسبب دورهم في محاولة الانفصال.وسيسمح نشر تشكيلة الحكومية في الجريدة الرسمية بتولي هذه الحكومة مهماتها، ما سيؤدي بشكل آلي إلى رفع الوصاية التي رفضتها مدريد على هذه المنطقة الغنية في شمال شرق إسبانيا.