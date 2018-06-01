أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضا اليوم (الجمعة) مع تبدد المكاسب التي حققها في التعاملات المبكرة بفعل بيع في أسهم كبيرة والمخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات المعادن.وكان المؤشر صعد في التعاملات المبكرة بعدما تلقت أسهم الشركات المصدرة دعما من انخفاض الين.وهبط سهم فاست ريتيليتج 1.7% وأسهَم بـ30 نقطة في هبوط المؤشر نيكي، بينما انخفض سهم كاو كورب 3% وخصم 9.3 نقطة من المؤشر.وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1% مسجلا 1749.17 نقطة.وقال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس يوم الخميس إن رسوما جمركية نسبتها 25% على واردات الصلب و10% على واردات الألومنيوم القادمة من الحلفاء كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي ستدخل حيز التنفيذ اليوم (الجمعة).وقال محللون إن الأثر المباشر على الأسهم اليابانية جراء تجدد المخاوف بشأن نشوب حرب تجارية عالمية ما زال محدودا إلى الآن.