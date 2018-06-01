تلقى المنتخب الإيراني صفعة جديدة ولطمة قوية بعد أن ألغيت المباراة الودية الثانية والتي كانت من المفترض أن تكون ضد منتخب جمهورية كوسوفو في اسطنبول التركية.

وكان المنتخب الإيراني قد تلقى الصفعة الأولى من المنتخب اليوناني والذي أعلن مدربه مايكل سكيبه يوم الجمعة الماضي عن إلغاء المباراة الودية دون ذكر الأسباب، وفي محاولة لإدراك الوقت نسق الإيرانيون على عجل لقاء ودي أمام منتخب كوسوفو ولكنهم اعتذروا أيضاً، ليقع المنتخب الإيراني في موقف محرج للغاية يدل على سوء تخطيط الاتحاد الإيراني كعادته.

وواصل الاتحاد الإيراني تخبطاته بإصدار بيان ضعيف محتواه تقديم شكوى للفيفا، حيث قال: "طلب اتحاد كرة القدم في كوسوفو بعض الأمور في اللحظات الأخيرة جعلت إقامة المباراة أمرا مستحيلا"، مضيفا "أنه سيشتكي الاتحاد اليوناني للفيفا بسبب إلغاء المباراة السابقة".

وأوضح الاتحاد في بيانه "سيتقدم الاتحاد الإيراني بشكوى إلى الفيفا وسيتخذ كل الاجراءات القانونية لطلب تعويضات عن كل الأضرار التي لحقت به رياضيا وماليا"، وتابع “وحتى يصدر قرار عن الفيفا يعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم تجميد علاقته بالاتحاد اليوناني".

وستكون المباراة الاستعدادية الوحيدة لإيران قبل البطولة أمام ليتوانيا في موسكو في الثامن من يونيو.

وستلعب إيران مع المنتخب المغرب في افتتاح مشوارها بالمجموعة الثانية بكأس العالم في 15 يونيو قبل أن تواجه إسبانيا والبرتغال.