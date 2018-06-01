انطلقت أمس (الخميس)، أولى فعاليات «الخيمة السيبرانية» باعداد وتنظيم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، والتي أقيمت في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.وقالت الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز نوف الراكان خلال كلمتها، إن أهمية إنشاء الاتحاد السعودي للأمن السيبراني تأتي لحاجتنا في بناء وتنمية كوادر بشرية لصد الهجمات السيبرانية الموجهة للمملكة، فالاتحاد هدفه اكتشاف المواهب وتطوير المهارات، مؤكدةً أن الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، حرصت على دعم الشباب لتحقيق رؤية السعودية 2030، الرؤية الطموحة التي تضع المملكة في مقدمة الدول العالمية في كافة المجالات.وكشفت نوف الراكان، أن المملكة هي الأولى عربيًا في عدد الهجمات السيبرانية الموجهة في 2018 ورقم 17 عالميًا.وكان عنوان حديث الباحث والمتخصص في نظم المعلومات، والمهتم في تطوير الأعمال الدكتور عليان الحربي عن تصميم حلول ابتكارية لمتطلّبات عصر الأعمال «البينية»، مقدماً شكره أثناء حديثه للاتحاد السعودي للأمن السيبراني، لبادرته التي تخلق منصة للمهتمين بالبرمجة والتطوير.وأشارت الأستاذ المساعد والباحثة بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيزبجدة، الدكتورة رغد اللويحان خلال حديثها عن سبل تعلم تصميم تجربة المستخدم وتطوير المهارات إلى أن تجربة المستخدم هي القدرة على قياس تفاعل الإنسان مع التقنية لنتمكن من تصميمها لجعلها أكثر ملائمة للاستخدام البشري، وملبية لاحتياجات المستخدم، ومرضية لتوقعاته، منوهةً إلى أن من أدوار تجربة المستخدم في الأمن السيبراني؛ توعية المستخدم العادي بأهمية التحديث الأمني وتسهيله.وعن تجربة المستخدم وتطبيقاتها، ودور المتخصصين فيها، تحدثت لجين الحداد المتخصصة في تصميم وتحليل تجربة المستخدم، أن تجربة المستخدم هي تصميم أي منتج رقمي بحيث يكون سهل الاستخدام، مفيد، سهل الإيجاد، موثوق، مرغوب، سهل الوصول له، ذو قيمة، لافتة إلى أن أهمية تجربة المستخدم في المشاريع تأتي لتلبية حاجات المستخدم، وتقديم تجربة إيجابية، وخلق ولاء للمنتج أو العلامة التجارية، ومتعة في الاستخدام، وسهولة في الاستخدام والتفاعل مع المنتج.واستقبلت الصالة المغلقة في مدينة الملك عبدالله الرياضية أمس (الخميس) حضورا كثيفا في الليلة الأولى من «ليالي تقنية»، والذي يجتمع فيه هواة التقنية مع خبرائها، وستستمر لمدة 4 أيام لغاية يوم الإثنين الموافق ١٩ رمضان.