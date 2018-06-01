بوساطة من ابنته إيفانكا، التقى الرئيس دونالد ترمب (الأربعاء) نجمة تلفزيون الواقع كيم كارديشيان التي قضت نحو ساعة بالبيت الأبيض، التقت خلالها زوج ابنة الرئيس جاريد كوشنر. وقال ترمب، في تغريدة، إن كارديشيان بحثت معه إصلاح السجون، وطلبت منه العفو عن امرأة عمرها 63 عاماً سجنت مدى الحياة بجريمة مخدرات. ونشر ترمب صوراً له مع كارديشيان في المكتب البيضاوي. وبعد لقائها مع الرئيس، ذهبت كارديشيان إلى منزل كوشنر وإيفانكا. وتزامن لقاء ترمب وكيم مع محادثات مكثفة يجريها وزير خارجيته مايك بومبيو مع جنرال كوري شمالي بشأن القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الكوري الشمالي كيم أون جونغ في سنغافورة في 12 يونيو الجاري.