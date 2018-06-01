اعتمد البرلمان الدنماركي أمس قانوناً يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة ليحذو بذلك حذو دول أوروبية أخرى، مثل فرنسا وبلجيكا. واعتمد النص بغالبية 75 صوتاً في مقابل 30. ويفيد بـ«أن كل شخص يرتدي ملابس تخفي وجهه في الأماكن العامة عرضة لدفع غرامة». ومشروع القانون الذي قدمته حكومة الوسط - اليمين نال أيضاً تأييد أكبر قوتين سياسيتين في البرلمان: الاشتراكيون الديموقراطيون، والحزب الشعبي الدنماركي (شعبوي مناهض للهجرة). واعتبارا من 1 أغسطس، موعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، فإن أي مخالفة لحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة سيعاقب عليها بغرامة تبلغ ألف كورون دنماركي (134 يورو). وإذا تكررت المخالفات، فإن الغرامة يمكن أن تصل إلى 10 آلاف كورون. وقالت منظمة العفو الدولية في بيان «إن هذا الحظر ليس ضرورياً ولا متوازناً، وينتهك الحقوق بحرية التعبير والديانة».