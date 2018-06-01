حذرت وزارة الصحة من استخدام الأجهزة الطبية بدون تعقيم سليم، مشددة على ضرورة تطبيق نظام التخلص الآمن من النفايات الطبية.وأكدت خلال حملتها التوعوية التي بدأتها أمس، على أهمية الالتزام بالمعايير الصحية في عيادات التجميل الطبية، مبينة أن فرقها التفتيشية ستزور عيادات التجميل الطبية خلال حملة رقابية تتبع الحملة التوعوية في جميع مناطق المملكة وذلك بهدف تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح الصحية للمحافظة عى سلامة المرضى.وأبانت الصحة أن من يخالف ذلك فإنه سيُطبق بحقه العقوبات النظامية والتي تشمل (غرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال، وإلغاء الترخيص للممارس و المؤسسة أو إغلاق المؤسسة )، مشيرة إلى أن هذه الحملة تأتي بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء و أن هناك عدداً من الممارسات الصحية الممنوعة مثل استخدام الأجهزة أو الكوادر الطبية غير المرخصة و كذلك عدم الالتزام بمعايير التعقيم أو التخلص الآمن من النفايات الطبية حيث تمثل تلك الممارسات المخالفة خطراً كبيرا ًعلى المرضى مما يؤثر على سلامتهم.وأشارت إلى أهمية الالتزام بما ورد في نظام المؤسسات الصحية الخاصة الذي يحظر على المؤسسة استخدام الأجهزة أو الكوادر الصحية غير المرخصة و التقصير في نظام التعقيم و التخلص الآمن من النفايات الطبية.كما أكدت الصحة على ضرورة وجود ترخيص للجهاز الطبي و كذلك استخدامه من قبل الطبيب المختص الحاصل على ترخيص نظامي أيضاً، إضافة إلى عدم نشر ادعاءات عن خصائص الجهاز الطبي غير مثبتة علمياً.كما حذرت الصحة من تصوير المرضى لغير الأغراض العلمية المعتمدة وفقاً لما نصت المادة الخامسة من نظام مزاولة المهن الصحية.وأهابت في نفس الوقت بالجميع ضرورة الإبلاغ عند وجود مخالفة بالتواصل مع مركز اتصال الصحة 937.