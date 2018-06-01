أسندت إدارة خدمات التنقل برئاسة الحرمين مهمات قيادة العربات الكهربائية المخصصة لكبيرات السن وذوي الاحتياجات الخاصة لفريق مرشدات مكة المكرمة التطوعي بدلا عن الرجال الذين كانوا يدفعون العربات الكهربائية في المواسم السابقة.وأوضحت رئيسة فريق مرشدات مكة التطوعي شادية غزالي بأن الفريق يعمل للعام الثاني على التوالي في رمضان في إرشاد وتوجيه المعتمرات للعربات الخاصة بالسعى والطواف، إذ أسندت هذا العام مهمة قيادة العربات الكهربائية للنساء فقط في الميزانين بالدور الأول كمهمة إضافية لعملهن الأساسي في توجيه وتدريب المعتمرات على كيفية استخدام العربات. وأوضحت غزالي بأن رئاسة الحرمين تمنح العربات الكهربائية تمنحها مجاناً لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة و للأصحاء بمبلغ رمزي ١٠٠ ريال للطواف والسعي، وأضافت بأنه تم توجيه الفريق للعمل من الجهة الغربية الجنوبية جوار باب الملك عبدالعزيز في الدور الأول، إذ تم تقسيم الفريق إلى ثلاث فترات كل فريق مكون من 7 مرشدات يعملن على مدار 8 ساعات في اليوم.