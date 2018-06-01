على ارتفاع يتجاوز 1000 قدم وعين يقظة لا تنام يفطر طيارو الأمن العام على تميرات وماء في كل يوم يحلقون فيه على سماء العاصمة المقدسة. ورصدت كاميرا «عكاظ» حركة مروحيات الأمن العام التي تتبع رئاسة أمن الدولة في رحلة على محيط الحرم الشريف وقد اكتست كل ساحاته باللون الأبيض للطائفين بالكعبة المشرفة ما بين مصل ومعتمر وزائر. ورصدت الكاميرا الرائد طيار وائل العياف، والنقيب طيار ناصر الهاجري أثناء إفطارهما بتميرات وعبوات ماء، فيما افترش مساعدوهم سفرة طعام بسيطة عمادها وسيدتها القهوة العربية وزبادي.. يقول عنها خليل القحطاني وعارف المبلع «إنها وجبات غنية برضا النفس والراحة ونحن نحرس ضيوف المسجد الحرام». إفطار طاقم مروحية طيران الأمن لم يكن مع رفع الأذان لصلاة المغرب فقد راعى الموجودون فارق التوقيت للارتفاع عن سطح الأرض، الذي وصل إلى 1000 قدم، بعد أن انطلقت الرحلة من جدة، وتم خلالها رصد حركة المركبات والقادمين إلى مكة المكرمة، كما رصدت حجز المركبات في مداخل العاصمة المقدسة قبل أن تنتقل إلى الحرم المكي. وتنفذ طائرات رئاسة أمن الدولة جميع المهمات الإنسانية والأمنية المختلفة، وتقدم الدعم اللوجيستي لكافة الأجهزة الحكومية عبر طائرات مزودة بأحدث أجهزة المراقبة والمتابعة والتحليل والرصد للظواهر الأمنية والمرورية، وإرسال التقارير الفورية لمراكز العمليات بالأجهزة الأمنية، علاوة على المشاركة في تنفيذ الخطط الفرضية المخصصة لمواجهة أي طارئ.