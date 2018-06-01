35 عاما عاشها عبدالله هوساوي في خدمة المسجد النبوي الشريف، بدأها في قسم إدارة العربات ثم الأبواب ثم مبخرا أرجاء المسجد الشريف بالعود والعنبر، قانعا بمهمته التي ظل يفخر بها معتزا بخدمة المسجد لطيفا مع الزوار مستبشرا بهم. تسلم مبخرة الحرم قبل 11 عاما من رحيله، وكان يوم استلام المبخرة أشبه بيوم العيد وخر ساجدا باكيا وظل يتجول بالمبخرة المعطرة في أرجاء المسجد النبوي الشريف يرسم الرضا والسعادة في وجوه الزوار.. ثم رحل هوساوي مسلما راية العمل لنجله محمد، الذي تحدث عن والده لـ «عكاظ» قائلا«أحبه الجميع وكان سعيدا وفخورا بخدمة الزوار واستلم المبخرة 11 سنة وتوفي في عمر الـ 58 عاماً وهو من شجعني على أن أعمل بالحرم في مكانه في إدارة الأبواب وسوف أستلم المبخرة قريباً.ويضيف هوساوي أن والده الراحل كان ذا همة عالية يعمل في أوقات راحته، «أذكر أنه في يوم الجمعة وهو يوم راحة يذهب للحرم في الفجر يصلي ويعمل في الحرم حتى الانتهاء من صلاة الجمعة، وكان مستمراً على النهج حتى قبل رحيله».. وتوفي بسبب مضاعفات داء السكري، كان رقيقا مع أهله ضحوكاً عاش عمره لإسعاد غيره.