• حدثت لي حادثة، ومر علي صيام رمضان وأنا في حالة غيبوية، ما حكم صيام رمضان علي، والصلاة في حالة الغيبوبة؟•• إذا كان عقلك قد زال قبل رمضان واستمر العقل زائلا حتى خرج رمضان فلا عليك شيء، لا صلاة ولا صيام على شرط التكليف الآخر، وإذا كنت في رمضان كله قد زال عقلك فلا صلاة ولا صيام، وإن صمت قضيت من باب الاحتياط، كما قاله بعض أهل العلم فحسن، ولكن لا يلزمك لا صلاة ولا صيام.أما إذا كانت الغيبوبة قليلة يوماً أو يومين، هذا مثل النوم تقضي بعد الصحو، تقضي ما فاتك من صلاة وصوم إذا كانت الغيبوبة قصيرة، 3 أيام فأقل، مثل ما قضى بعض الصحابة مثل عمار وغيره، أما إذا طال الأمر فهذا أشبه بالجنون فلا شيء عليك.