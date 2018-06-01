قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أمس (الخميس)، إنها توصلت لاتفاق إطار مع حكومة ميانمار يستهدف السماح لمئات الآلاف من مسلمي الروهينجا الذين لجأوا إلى بنجلادش بالعودة طوعاً وبأمان.وكانت الأمم المتحدة ووكالات إغاثة قالت إنه منذ أغسطس 2017 فر نحو 700 ألف شخص من مسلمي الروهينجا بسبب الحملة العسكرية في ميانمار التي تقطنها أغلبية بوذية، وسط تقارير عن أعمال قتل واغتصاب وإحراق عمدي على نطاق واسع.وقالت المفوضية في بيان «ما دامت الظروف غير مهيأة حتى الآن للعودة طوعاً فإن مذكرة التفاهم هي الخطوة الأولى والضرورية لدعم جهود الحكومة لتغيير هذا الوضع».وقالت حكومة ميانمار في بيان مقتضب صدر في وقت متأخر أمس، إن مذكرة التفاهم ستوقع «قريباً».