تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، دشن الكابتن ماجد عبدالله رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، الموقع الإلكتروني لجمعية أصدقاء اللاعبين القدامى، بحضور عدد من الشخصيات الرياضية ووجهاء المجتمع ورجال الأعمال ووسائل الإعلام المختلفة، وتم خلال الحفل فتح باب التبرعات لمساعدة اللاعبين القدامى المعتزلين المحتاجين، وأسر اللاعبين المتوفين، وتم توقيع عدد من الاتفاقيات مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة التي ستدعم الجمعية، كما تم تكريم داعمي الجمعية من شركات ورجال الأعمال، ومؤسسات صحفية، وتم خلالها تكريم صحيفة «عكاظ» نظير جهودها المميزة في تغطية مناسبات وأخبار الجمعية.